Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci Yıl Dönümü Kayseri'de Törenle Kutlandı

TÜRK Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü, Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Talas ilçesindeki 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; şehit yakınları ve gaziler, vatandaşlar ve askeri personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende konuşan 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, mazisi şan ve şerefle dolu kara kuvvetlerimiz, ülkemizin korunmasında, teröristle mücadele harekatında, NATO görevlerinde önemli görevler alarak bayraklaşan yurt topraklarının teminatı olmuştur. Kara kuvvetleri birliklerimiz, gece gündüz demeden, en güç koşullarda, kesintisiz, yurt içinde ve yurt dışında, ülkemizin güvenliği için önemli görevler icra etmektedir. Irak kuzeyi ve Suriye kuzeyi harekat alanı ile terörle mücadele harekatındaki önemli başarılarına ilave olarak 'Barışı Koruma Harekatı' kapsamında da Azerbaycan, Somali, Libya, Kosova ve Katar gibi ülkelerde dosta güven, düşmana korku vererek görevlerine devam etmektedir. Tugayımız Kıbrıs Barış Harekatı, Teröristle Mücadele Harekatı ve sınırlarımız ötesinde icra edilen operasyonların tamamında kendisine tevdi edilen her türlü görevi askerlik yemini doğrultusunda azimli, gayretli, cansiperane ve komando ruhuna yakışır şekilde yerine getirmiştir. Şüphesiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından, komando andı okunarak, askerler tarafından tören geçişi yapıldı. Tören geçişinden sonra eğitimli köpekler ile gösteri yapılarak, kurulan parkurda dron gösterisi yapıldı. Düzenlenen gösterilerin ardından vatandaşlar, ekipmanların yer aldığı sergiyi gezerek, personelle fotoğraf çektirdi. Tören, keskin nişancıların hedefleri vurmasıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı