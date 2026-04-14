Türk Kalp Vakfı 38. Kalp Haftası etkinlikleri başladı

Türk Kalp Vakfı tarafından düzenlenen 38. Kalp Haftası etkinlikleri resmi açılış töreniyle başladı.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Vali Davut Gül'ün göreve başladıktan sonra kalp damar hastalıklarının birinci sebebi olarak gösterilen aktivitesizliğin ve stabil hayatın ortaya koyduğu sonuca karşı harekete geçtiğini ifade etti.

Bu amaçla koruyucu sağlık açısından çocukların daha erken yaşlarda spora yönelmeleri için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Gözen, "Çocukların sporu sağlıklı yaşamın merkezi olarak görmeleri için 'Spor Şehri İstanbul' diye bir proje yürütülmekte. Bütün okullarımızda spor kulüpleri açıldı. Yaklaşık 1 milyona yakın öğrencimiz çeşitli dallarda sportif faaliyetlerde bulunmakta. Çocuklukta kazanılan bu alışkanlık, hayatının ileriki aşamalarında da artarak devam edecek, belki içlerinden birçok profesyonel spor dallarında başarılı olan insan da yetişmiş olacak." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de İstanbul'un dünyanın sağlık merkezi olduğunu belirterek, kentte bir yılda 207 milyon muayene, 2 milyon 800 bin ameliyat, ayrıca 2025'te 100 binden fazla kalp ameliyatı yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile bu noktalara gelindiğini vurgulayan Güner, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda koruyan, üreten, geliştiren bir sağlık modelini savunduklarını ve korumayı öncelediklerini ifade ederek, hastalıkların doğru beslenme, yaşam tarzı ve erken tanıyla önlenebileceğini söyledi.

Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven ise kalp ve damar hastalıklarının sessiz ilerleyen hastalıklar sınıfında olduğunu kaydetti.

Kalbin önemli bir organ olduğuna, kalp ve damar hastalıklarının getirdiği bozuklukların diğer bütün organları etkilediğine dikkati çeken Güven, vakfın 51 yıldır halkı kalp ve damar hastalıkları konusunda bilinçlendirme çalışması yürüttüğünü dile getirdi.

Güven, bazı tedbirler alındığında kalp hastalığından ölümlerin yüzde 80 ortadan kaldırılabileceğini vurgulayarak, "Vakıf olarak kalp hastalıklarını önleyici etkenlerden spor konusunu ele aldık. Her yaşta yapılabilen bisiklet sporunu, Türkiye'nin 35 ilinde kardiyologlar ve vatandaşların katılımıyla yaparak kalp sağlığının önemine vurgu yapacağız. Bu seneki sloganımız 'Kalbin senin için 7/24 saat çalışıyor, peki sen kalbin için ne yapıyorsun? Eğer bizler bu suale kendi içimizde cevap verebilirsek kalp sağlığı konusunda pek çok sorunun halledilebileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından vakfın bu yılki ödülleri sahiplerini buldu.

"Türk Kalp Vakfı Doç. Dr. Edip Kürklü Hizmet Ödülü" Prof. Dr. Vedat Aytekin'e, "Türk Kalp Vakfı İyi Kalpli Ol Ödülü" ise amatör müsabakada top çarpması sonucu yere düşen martıya kalp masajı yapan amatör futbolcu Gani Çata'ya verildi.