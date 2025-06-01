Türk Kahvaltısı Fas'ta Tanıtıldı

Türk Kahvaltısı Fas'ta Tanıtıldı
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Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü, Dünya Kahvaltı Günü'nde Rabat'ta Türk kahvaltısını tanıttı. Etkinlikte simit, peynir, zeytin gibi lezzetler Faslı ziyaretçilere sunuldu.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Fas'ın başkenti Rabat'ta Türk kahvaltısını tanıtmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Rabat'taki Marjane Alışveriş Merkezi'nde kurulan stantta, Faslılara Türk mutfağının kahvaltılık ürünleri tanıtıldı. Etkinlikte ziyaretçilere simit, peynir, zeytin, tahin-pekmez, salatalık ve domatesten oluşan kahvaltı menüsü Türk çayı eşliğinde ikram edildi.

Etkinliğe Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile eşi Aslı Kılıç'ın yanı sıra YEE Rabat Koordinatörü Reha Ermumcu ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Faslı ziyaretçilerin, etkinliğe yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Büyükelçi Kılıç'ın eşi Aslı Kılıç Hanımefendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zengin Türk mutfağının küçük bir tadımını sunduklarını belirtti. Kılıç, şunları söyledi:

"Haziran ayının ilk pazar günü Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanan bir gün. Biz de bu kapsamda Rabat'ta Türk kahvaltısını tanıtmak istedik. Çok rağbet gördü. Menümüzde neler var? Simit yaptık büyükelçilik olarak, tahin-pekmez sunduk, tabi zeytin ekledik, peynir ekledik, domates ve salatalık ekledik. Tabi olmazsa olmaz Türk çayımız. Çok rağbet gördü etkinliğimiz. Özellikle tahin-pekmez çok ilginç geldi Faslılara. Marjane AVM bize ev sahipliği yaptı. Güzel bir pazar günü oldu ve herkes lezzetle afiyetle yedi. Standımıza gelenlerin meraklı olduğunu gördük, soruları da vardı insanların. Burada çoğu insan Türkiye'yi tanıyor, Türk mutfağını da çok iyi biliyorlar. Biz gelen misafirlerimize bu ikramın mutfağımızın küçücük bir örneği olduğunu, tadımlık olduğunu söyledik. Çok daha zengin bir mutfağımız var ama bugün için böyle bir tanıtım yapmak istedik. Teşekkür ederim."

YEE Rabat Koordinatörü Ermumcu da Faslıların Türk kültürüne ve mutfağına olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, benzeri etkinliklerin bu ilgiyi daha da artırdığını ifade etti.

Her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Türkiye'nin farklı dış temsilcilikleri tarafından da benzer tanıtım etkinlikleri düzenleniyor.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
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