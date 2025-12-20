Haberler

Türk-İslam Dönemi Kitabeler ve Mezar Taşları Ulusal Envanter Projesi'ne jüri özel ödülü

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü Türk-İslam Dönemi Kitabeler ve Mezar Taşları Ulusal Envanter Projesi, 2025 Yılı Kurumsal Yönetişim Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Proje, kültürel mirasın dijital ortama aktarılmasını sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türk-İslam Dönemi Kitabeler ve Mezar Taşları Ulusal Envanter Projesi", 2025 Yılı Kurumsal Yönetişim Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabındaki paylaşımda, projenin Kurumsal Yönetişim Derneği tarafından düzenlenen 3. Kurumsal Yönetişim Zirvesi kapsamında Jüri Özel Ödülü'nü aldığı bildirildi.

Proje kapsamında Türk-İslam dönemine ait kitabeler ve mezar taşlarının modern yöntemlerle tespit edilerek dijital ortama aktarıldığı belirtilen paylaşımda, projeyle kültürel mirasın doğru ve sağlıklı verilerle yönetilmesine katkı sağlandığı ifade edildi.

Paylaşımda, "Ecdadımızdan kalan bu eşsiz mirası belgelemeye, en iyi şekilde korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya aynı azim ve heyecanla devam edeceğiz." açıklaması yapıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
500

title