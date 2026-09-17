Türk hekime uluslararası alanda 'Dünya Altın Madalya' ödülü

Türk Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Metin Önerci'ye, dünya kulak burun boğaz bilimine katkıları, hizmetleri ve uluslararası eğitim faaliyetleri dolayısıyla Uluslararası Kulak Burun Boğaz Dernekleri Federasyonu tarafından 9-13 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi'nde "Dünya Altın Madalya" ödülü takdim edildi.

Dünyanın en büyük katılımlı kulak burun boğaz kongresi olarak düzenlenen organizasyonda, Prof. Dr. Önerci'nin dünya kulak burun boğaz bilimine yönelik bilimsel çalışmaları ve uluslararası eğitim faaliyetleri değerlendirilerek ödül verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Böylece bu ödül Türkiye'de ilk defa bir öğretim üyesine verildi.

Prof. Dr. Metin Önerci, AA muhabirine, Uluslararası Kulak Burun Boğaz Dernekleri Federasyonunun dünya genelinde kulak burun boğaz derneklerini bir araya getiren çatı kuruluş niteliğinde olduğunu söyledi.

Federasyonun yaklaşık 100 bin üyesinin bulunduğunu ve 138 ülkenin derneklerinin organizasyona katkı sunduğunu belirten Önerci, dört yılda bir düzenlenen kongrenin dünyanın farklı ülkelerindeki kulak burun boğaz uzmanlarını bir araya getirdiğini ifade etti.

Önerci, ödül kararının Türkiye'den herhangi bir temsilcinin bulunmadığı uluslararası bir kurul tarafından verildiğini belirterek, kurulun bilimsel çalışmalar, dünya kulak burun boğaz bilimine hizmet ve eğitim faaliyetlerini değerlendirerek bu ödülü verdiğini aktardı.

"Bir Türk olarak beni çok onurlandırdı"

Ödülü almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Önerci, "Bu yılki madalyanın bana verilmiş olması bir Türk olarak beni çok onurlandırdı. Türkiye'de kulak burun boğaz çok üst düzeyde. Çok değerli arkadaşlarımız var. Toplantının bilimsel komitelerinde çalışan arkadaşlarımızın hepsi dünyada saygın yeri olan insanlar. Türkiye'nin dünyada çok saygın bir yeri var. Ben hepsiyle de gurur duyuyorum" diye konuştu.

Bilimsel çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Önerci, yurt dışında yayımlanmış 200'ün üzerinde makalesinin bulunduğunu ve bu çalışmaların dünyada kulak burun boğaz bilimine önemli katkılarda bulunduğunu ve referans gösterildiğini söyledi. Önerci, yurt dışında yayımlanan ve geniş okuyucu kitlesine ulaşan 8 uluslararası İngilizce kitabının da bulunduğunu dile getirerek, bunların talep açısından dünyada ilk yüzde 10 içinde yer aldığını belirtti.

Ayrıca ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu farklı ülkelerde hem konuşmacı hem de eğitici olarak birçok konferansa, kursa katıldığını, cerrahi eğitim faaliyetlerinde yer aldığını ve ameliyatlar gerçekleştirdiğini aktaran Önerci, Türkiye'de de yurt dışından meslektaşların katıldığı eğitim programları düzenlediklerini kaydetti.

Önerci, Türkiye'de düzenlenen özellikle kadavra kurslarıyla yalnızca kendi meslektaşlarına değil, yabancı meslektaşlarına da eğitim verdiklerini belirterek, "Türkiye, eğitim faaliyetleri açısından dünyada önemli bir merkez durumuna gelmiş durumdadır. Bu da ülkemiz için çok gurur vericidir." dedi.

Kaynak: AA