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Türk Hava Yolları, Trabzon ve Rize Seferlerini İptal Etti

Türk Hava Yolları, Trabzon ve Rize Seferlerini İptal Etti
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Türk Hava Yolları, İstanbul'dan Trabzon ve Rize'ye yapılması planlanan seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, iptal edilen seferleri ve yolcuların seyahat planlarını nasıl güncelleyebileceklerini duyurdu.

Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul'dan bugün ve yarın yapılması planlanan Trabzon ve Rize seferleri, bu kentlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon ve Rize seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzon ve Rize meydanlarında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul-Trabzon / Trabzon-İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821. İstanbul-Rize / Rize-İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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