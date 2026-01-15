Haberler

THY'den Irak seferlerine ilişkin açıklama

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Irak'ta Süleymaniye ve Erbil seferlerinin durdurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Seferlerin tarifeye uygun şekilde devam ettiği açıklandı.

Irak'ta Süleymaniye ve Erbil seferlerin durdurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Türk Hava Yolları, "Bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Erbil uçuşlarımızın süresiz olarak durdurulduğuna dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış; Erbil ve Süleymaniye seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasında bulundu.

