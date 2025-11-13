Türk Hava Yolları'nda Kayıp Kedi Krizi: Sahibi Soruşturma Talep Etti

Haber: Kadir DEVİR

(ANKARA) - 31 Ağustos'ta Tunus'tan İstanbul aktarmalı Ankara'ya dört kedisiyle seyahat eden Esra Uzman, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçuşta kedilerinden birinin kaybolduğunu belirtti. Kedisi Tekila'nın ne kendisinin ne de kafesinin teslim edildiğini söyleyen Uzman, 75 gündür kayıp olan kedisi için olayın üzerinin kapatılmaması gerektiğini vurguladı ve yaptığı çağrıda, "Ben kedimin kafesinin, eğer öldüyse bedeninin ve ölümüne ilişkin bilgilerin ortaya çıkarılmasını istiyorum. Ayrıca kamera görüntülerinin de verilmesini talep ediyorum." dedi.

Tunus'tan Ankara'ya dört kedisiyle 31 Ağustos'ta dönen Esra Uzman ve eşi, yolculuğunu Esenboğa Havalimanı'nda büyük bir üzüntüyle tamamladı. Uçak altına verdikleri kedilerinden biri, teslim edilmedi. Kedilerinin kendilerine verilmemesi üzerine olayla ilgili rapor tutan çift, soluğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. THY'ye birçok kez dilekçe yazdıklarını aktaran Uzman, sonuç alamayınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve CİMER'e başvurduklarını belirtti. Yaptıkları başvuruların ardından THY'den yazılı bir yanıt geldiğini söyleyen Uzman, kendilerine "Business Class" uçak bileti teklif edildiğini aktardı.

Kedilerinin yolculuğu öncesinde kafesleri plastik kelepçelerle sabitleyerek güvenli bir şekilde yolculuğa hazır hale getirdiklerini belirten Esra Uzman, şöyle konuştu:

"31 Ağustos'ta Tunus'tan İstanbul aktarmalı Ankara yolculuğumuza dört kedi ile başlamıştık. Ancak dört kedimizden üçünü alabildik. Kedim Tekila ne kafesiyle ne de kendisiyle teslim edildi. Kedimin akıbetiyle ilgili soruşturma talep ettim. Olaylar şöyle oldu: 31 Ağustos'ta eşimle birlikte dört kediyi yola çıkardık. İki kediyi yanımıza aldık, iki kediyi uçak altı kısmına vermek zorunda kaldık. Esenboğa Havalimanı'na geldiğimizde, uçak altına verdiğimiz kedilerden biri teslim edilmedi. Kedimiz Momo, uçak altına verdiğimiz kedilerden biriydi; kafesi iki yanından çatlamıştı ve bize Türk Hava Yolları'nın verdiği yedek bir kafeste teslim edildi.

"Savcılığa dilekçemizi vererek konuyla ilgili soruşturma talep ettik"

Kedim Tekila ise ne kafesiyle ne de kendisiyle teslim edildi. Olayın hemen ardından havalimanında tutanak tuttuk. Ertesi gün Türk Hava Yolları'na resmi dilekçemizi verdik; ancak uzun süre herhangi bir cevap alamadık. 27 Eylül'de savcılığa dilekçemizi vererek konuyla ilgili soruşturma talep ettik. Türk Hava Yolları'ndan yine cevap gelmedi.

"Kedinin kafesten kaçması imkansızdı"

Olaydan 53 gün sonra, 24 Ekim'de başvurduğumuz kurumlar aracılığıyla bize yazılı bir açıklama yapıldı; açıklamada kedimizin kaçtığını onlara uçak altına geldiğinde kafesinde olmadığını söylediler. Bunun için üzgün olduklarını ve eşimle bana business bilet teklif ettiler. Ancak kedimizin kaçmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz; çünkü kediyi teslim ederken her iki kedimizin kafeslerini, altı yerinde plastik kelepçelerle sabitleyerek teslim etmiştik. Kedinin kafesten kaçması imkansızdı.

"Öldüyse bedeninin ve ölümüne ilişkin bilgilerin ortaya çıkarılmasını istiyorum"

Kedimizin öldürülmüş olabileceğini, ölümünün gizlenmiş olabileceğini veya cesedinin bir şekilde ortadan kaldırılmış olabileceğini düşünüyorum. Türk Hava Yolları'na birçok dilekçe verdik ve taleplerimizi defalarca ilettik. Ben kedimin kafesinin, eğer öldüyse bedeninin ve ölümüne ilişkin bilgilerin ortaya çıkarılmasını istiyorum. Ayrıca kamera görüntülerinin de verilmesini talep ediyorum. Taleplerim bunlardır."