Türk Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs Adası'nda eğitim uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarıyla eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
TÜRK Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçakları ile eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, " Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarımız ile eğitim uçuşu icra etti" denildi. Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel