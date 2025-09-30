Türk Hava Kuvvetleri NATO Tiger Meet Tatbikatı'na Katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 18 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştirilen NATO Tiger Meet 2025 Tatbikatı'na katıldığını duyurdu. 3 F-16 uçağı ve 53 personel ile etkinlik sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 3 adet F-16 uçağı ve 53 personelimiz ile katıldığımız 'NATO Tiger Meet Tatbikatı-2025' tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini yer verildi.
