Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, Eskişehir ve İstanbul şube yöneticilerine uyarıda bulundu

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, "Eskişehir ve İstanbul şube yöneticilerinin aldığı eylem kararı, üyelerimizin mağduriyetini giderebilmek için sürdürdüğümüz süreci sabote etmektedir. Tüm uyarılarımıza rağmen kendi başlarına hareket edenler, doğacak tüm olumsuz sonuçların da baş müsebbibi olacaktır." uyarısında bulundu.

Soydan, yazılı açıklamasında, 30 Ocak'ta Sendika Genel Merkezi'nde tüm şube başkanlarının katılımıyla yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında, son günlerde askeri iş yerlerinde çalışan sendika üyesi işçilerin sorunlarını çözebilmek amacıyla hükümetle çeşitli görüşmeler yaptıklarını aktardıklarını belirtti.

Toplantıdaki görüşmelere dair tüm detayları paylaştıklarını bildiren Soydan, şöyle devam etti:

"Ancak gelin görün ki, Genel Merkezimizin hiçbir bilgisi, izni ve talimatı olmadan Eskişehir ve İstanbul şube yöneticileri tarafından Ankara'da bir basın açıklaması yapılması kararı alınmış. Alınan bu eylem kararının amacı da neye hizmet ettiği de gün gibi ortadadır. Eskişehir ve İstanbul şube yöneticileri tarafından alınan bu karar, üyelerimizin mağduriyetini giderebilmek için sürdürdüğümüz süreci baltalamak ve sabote etmekten başka bir şey değildir. Tüm uyarılarımıza rağmen genel merkezimizi dinlemeyerek kendi başlarına hareket edenler, buradan doğacak tüm olumsuz sonuçların da baş müsebbibi olacaktır."