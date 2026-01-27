Haberler

Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, 98 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı ve sevenleri son yolculuğuna uğurladı. Yeğeni Müjdat Gezen ve diğer sanatçılar, Okuş'un müziğe olan katkılarını övdü.

İstanbul'da 98 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk halk müziğinin unutulmaz eserleri arasında yer alan 'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Burçak Tarlası' ve 'Seher Vakti Bülbül Ağlar' ile hafızalara kazınan usta sanatçı Seha Okuş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına sanatçının yeğeni Müjdat Gezen, Betül Demir, Okuş'un ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Seha Okuş'un cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayrıca sanatçının yeğeni Müjdat Gezen, taziyeleri kabul ettikten sonra rahatsızlığı nedeniyle camiden ayrıldı.

'GERÇEKTEN ÇOK SEVİLİYORMUŞ'

Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, "Seha Okuş'un yeğeniyim. Hepiniz buradaki kalabalığı görüyorsunuz. Tahmin ediyorum ki halam, hem sağlığında hem de vefatından sonra bize çok büyük mesajlar verdi; burada toplanarak bunu bir kez daha gösterdi. Anladım ki gerçekten çok seviliyormuş. Sağlığında bu kadar sevildiğinin aslında çok farkında değildik. Özellikle 'Hasretinle Yandı Gönlüm' türküsü… Vefatından sonra gerek sosyal medyada gerek basında bundan bahsedildiğinde, kendisini tanımayanlar bile 'O türküyü söyleyen mi? Ne kadar güzel' diyerek çok sıcak mesajlar ilettiler. Herkese, tüm sevenlerine şükranlarımı sunuyorum. Buraya kadar gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

'O EŞSİZ SESİYLE HER ZAMAN YAŞAYACAK'

Şarkıcı Betül Demir ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten ömrünü müziğe ve kültürümüzü yaşatmaya adamış, Türk halk müziği için elinden geleni yapmış, kendini öğrencilerine adamış muhteşem bir insandı. Onu tanıma şerefine eriştiğim için çok mutluyum. Ruhu şad olsun, başımız sağ olsun. Böylesi büyük sanatçılar, efsaneler çok zor yetişir. O eşsiz sesiyle her zaman yaşayacak" dedi.

