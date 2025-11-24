Haberler

Türk Eğitim-Sen'den Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Fidan Bağışı

Türk Eğitim-Sen'den Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Fidan Bağışı
Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk Eğitim-Sen Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında TEMA Vakfı'na fidan bağışı yaparak 1000 adet fidan dikti. Etkinlikle öğretmenlere ve ülkeye kalıcı bir hediye sunmayı amaçladılar.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk Eğitim-Sen Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunarak fidan dikimi gerçekleştirdi.

Bilecik Türk Eğitim-Sen Şubesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde üyelere hediye almak için ayrılan bütçeyle bu yıl hediye almayıp TEMA ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bin adet üzerinde üzerinde fidan bağışı yaptı.

Etkinlik kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan resmi izin doğrultusunda kurumlarda belirlenen uygun yerlere üyeler tarafından fidanlar dikildi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla hem öğretmenlere hem de ülkeye anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikle ilgili Türk Eğitim Sen Şube Başkan Yardımcısı Yunus Güney, topluma örnek oldukları için şube üyelerine ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beyzanur Topçu - Güncel
