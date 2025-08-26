Türk Eğitim-Sen Antalya 4 No'lu Üniversiteler Şubesi kuruldu.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, şubenin kurucu başkanlığına Raşit Yıldız getirildi.

Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek yeni şube, başta akademik ve idari personel olmak üzere üniversite çalışanlarının sesi olmayı hedefliyor.

Yıldız, Türk Eğitim-Sen'in ilkelerine bağlı kalarak üniversite çalışanlarının haklarını savunmak, adalet ve liyakat esaslarını güçlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.