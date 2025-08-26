Türk Eğitim-Sen Antalya 4 No'lu Üniversiteler Şubesi Kuruldu

Türk Eğitim-Sen Antalya 4 No'lu Üniversiteler Şubesi Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Eğitim-Sen Antalya 4 No'lu Üniversiteler Şubesi, Raşit Yıldız başkanlığında kuruldu. Şube, Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde üniversite çalışanlarının haklarını savunmayı amaçlıyor.

Türk Eğitim-Sen Antalya 4 No'lu Üniversiteler Şubesi kuruldu.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, şubenin kurucu başkanlığına Raşit Yıldız getirildi.

Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek yeni şube, başta akademik ve idari personel olmak üzere üniversite çalışanlarının sesi olmayı hedefliyor.

Yıldız, Türk Eğitim-Sen'in ilkelerine bağlı kalarak üniversite çalışanlarının haklarını savunmak, adalet ve liyakat esaslarını güçlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.