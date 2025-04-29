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Türk Edebiyatından Portreler Sergisi Açıldı

Türk Edebiyatından Portreler Sergisi Açıldı
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Trakya Üniversitesi'nde, Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinin portrelerinin yer aldığı 'Türk Edebiyatından Portreler' sergisi açıldı. Sergi, müzik dinletisi ile başladı ve çeşitli konuşmaların ardından 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde "Türk Edebiyatından Portreler" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi İlhan Koman Sergi Salonu'nda açılan sergide, Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden oluşan 31 edebiyatçının portresi yer aldı.

Müzik dinletisiyle başlayan sergide Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Gökduman, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli birer konuşma yaparak, edebiyat ile sanatın buluştuğu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Program eser sahiplerine teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.

Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
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