Türk Eczacıları Birliği'nden Okul Saldırılarına Tepki: Hiçbir Toplumsal Alanda Şiddetin Normalleştirilmesi Kabul Edilemez

Türk Eczacıları Birliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda gerçekleşen silahlı saldırıları kınadı ve şiddetin normalleştirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Olaylarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmasını ve toplumsal şiddetle mücadele için eylem planı hazırlanmasını talep etti.

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin, "Hiçbir toplumsal alanda şiddetin normalleştirilmesi kabul edilemez. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarımızın güvenli bir hale gelmesi, toplumsal alanın bir bütün olarak güvenli olmasından geçmektedir" açıklamasını yaptı.

Türk Eczacıları Birliği, son iki günde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 16 vatandaşımızın yaralanması, bugün de Kahramanmaraş'ta bir okulda çocuklarımızın ve bir öğretmenimizin silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmeleri ülke olarak yüreğimizi dağlamıştır. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Bu ve benzeri olaylar ile ülkemiz, her geçen gün artan oranda şiddet sarmalının içine sürüklenmekte, yaşanan ölümler ve yaralanmalar artık rutinleşen vakalar haline gelmektedir. Hiçbir toplumsal alanda şiddetin normalleştirilmesi kabul edilemez. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarımızın güvenli bir hale gelmesi, toplumsal alanın bir bütün olarak güvenli olmasından geçmektedir.

Türk Eczacıları Birliği olarak, her iki olayda da sorumluluğu bulunanlar hakkında kapsamlı bir araştırma yapılması, toplumdaki şiddet olaylarının kökeninin araştırılması, gerekli mevzuat düzenlemeleri ile cezaların artırılması, bir bütün olarak toplumsal şiddet ile mücadele edilebilmesi için eylem planı hazırlanması için tekrar çağrıda bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek

Trump'a izin çıktı! İran'ı sorgusuz sualsiz vurabilecek
Bolu'da öğrenci yurdunda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KYK yurduna şok baskın! Öğrenci gözaltına alındı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Nefes kesen görüntüler yurt dışından değil Türkiye'den
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı

Öğretmenler 3 gün iş bırakıyor!
Bolu'da öğrenci yurdunda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KYK yurduna şok baskın! Öğrenci gözaltına alındı
Türkiye yasta: Okul saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayından kaldırıldı

Okul saldırısı sonrası dizilere "Yas" arası!

Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor

Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor