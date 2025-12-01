Türk Eczacıları Birliği'nden 1 Aralık Dünya AIDS Günü Mesajı

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği, "1 Aralık Dünya AIDS Günü" kapsamında "Güncel tedavi yöntemleri ve yeni ilaçlar sayesinde HIV kontrol altında tutulabilir ve bireyler sağlıklı bir yaşam sürdürebilir.Eczacılar, toplum sağlığını desteklemek ve güvenilir danışmanlık sağlamak için her zaman yanınızda" açıklamasını yaptı.

Türk Eczacıları Birliği'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"1 Aralık Dünya AIDS Günü, HIV farkındalığını artırmak ve erken tanının hayat kurtardığını hatırlatır. Güncel tedavi yöntemleri ve yeni ilaçlar sayesinde HIV kontrol altında tutulabilir ve bireyler sağlıklı bir yaşam sürdürebilir. Eczacılar, toplum sağlığını desteklemek ve güvenilir danışmanlık sağlamak için her zaman yanınızda. Doğru bilgi, sağlıklı toplum."