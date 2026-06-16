Haberler

Ortak Türk Alfabesi çerçevesinde Kazak ve Kırgız Türkçeleri için alfabe önerileri onaylandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Akademisi ve TDK iş birliğiyle düzenlenen 4. toplantıda, Ortak Türk Alfabesi temelinde hazırlanan Kazak ve Kırgız Türkçeleri için alfabe önerileri onaylanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Türk Akademisi ile Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğinde düzenlenen "Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu" 4. toplantısında, Ortak Türk Alfabesi temelinde hazırlanan Kazak ve Kırgız Türkçeleri için alfabe önerileri kabul edilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

TDK'dan yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının dil ve kültür birliği yolunda önemli noktalardan biri olan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 4. toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlendi.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in de heyetiyle katıldığı toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasının eş güdümünde yürütüldü.

Toplantıda 2024'te ortak mutabakatla kabul edilen Ortak Türk Alfabesi temel alınarak hazırlanan Kazak ve Kırgız Türkçelerine yönelik alfabe önerileri ilk kez resmen onaylandı ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Kapsamlı bilimsel müzakerelerin ardından imzalanan sonuç bildirgesiyle, Ortak Türk Alfabesi'nin tutarlı, senkronize ve koordineli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak kılavuz ilkeler belirlendi.

Alfabenin pratik kullanımı yönünde destek sağlanacak

Türk dünyasındaki kültürel ve insani bağları üst seviyeye çıkaracak bu adımın, ortak dil mirasının korunmasını ve gelecek nesillerin birbiriyle doğrudan, engelsiz bir şekilde iletişim kurmasını kolaylaştırması bekleniyor.

Sonuç bildirgesi kapsamında, kabul edilen alfabe yapılarının eğitim, bilim, yayımcılık, medya ve özellikle dijital iletişim alanlarında pratik olarak uygulanması için eş güdümlü adımlar atılacak.

Türk Dil Kurumu, akademik birikimi ve misyonuyla, alfabenin pratik kullanımı yönünde ihtiyaç duyulacak eğitim malzemesinin, bilimsel çalışmaların ve dijital içeriklerin hazırlanmasında öncü rol üstlenecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı

El hareketi olay olan hakem hakkında karar

Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

DEM Parti İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: Yasal düzenlemeler konuşuldu

İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: TBMM Başkanı da aynı yaklaşımda
Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor

Türkiye'de bir ilk: 'Dairesel köy' sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

Türkiye'de bir ilk! Özelliğini duyan bu köyü görmeye gidiyor