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Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dünyası Haftası etkinlikleri sona erdi

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dünyası Haftası etkinlikleri sona erdi
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Azerbaycan'da Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Türk Dünyası Haftası etkinlikleri tamamlandı. 20 ülkeden 126 bilim insanı ve kültür temsilcisinin katıldığı programda kongre, panel, sergi ve konserler gerçekleştirildi.

Azerbaycan'da, Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Türk Dünyası Haftası etkinlikleri tamamlandı.

29 Haziran'da başlayan etkinlikler, Azerbaycan Kültür Bakanlığının organizasyonunda gerçekleştirildi. Programa, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Türk Akademisi destek verdi.

Türk Dünyası Haftası kapsamında 20 ülkeden 126 bilim insanı, araştırmacı ve kültür temsilcisi Azerbaycan'da bir araya gelerek Türk dili, tarihi, kültürü ve ortak mirasına ilişkin çeşitli etkinliklere katıldı.

Programın açılışı, "Birinci Türkoloji Kurultayı: Yüz Yıllık Bilimsel ve Kültürel Miras" temasıyla düzenlenen uluslararası kongreyle yapıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca "Türk Dillerinin Gelişim Dinamikleri: Tarihi ve Filolojik Bakış" başlıklı panel ile "Türk Dilleri, Edebiyatları ve Tarihlerinin Öğretimi: Güncel Yaklaşımlar ve Çağdaş Zorluklar" konulu kongre gerçekleştirildi.

Kültürel etkinlikler çerçevesinde, Azerbaycan Milli Halı Müzesi'nde Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonuyla "Bir Kültür Hazinesi: Divanu Lügati't-Türk" sergisi açıldı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta ise Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan sanatçılar ile sanat topluluklarının katılımıyla konser programı düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında katılımcılar için Karabağ'ın Ağdam, Şuşa ve Hankendi şehirlerine kültür gezisi düzenlenirken, bölgenin tarihi, kültürel mirası ve yeniden imar çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Program çerçevesinde ayrıca Azerbaycan Milli Tarih Müzesi'nde Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılına ithaf edilen sergi ziyaretçilere açıldı. Azerbaycan Milli Kütüphanesi'nde Türk Dünyası Milli Kütüphaneler Birliği Konferansı düzenlenirken, Türk dünyasına ilişkin yeni yayınların tanıtımı da yapıldı.

Türk Dünyası Haftası kapsamında son olarak Azerbaycan Milli Güzel Sanatlar Müzesi'nde "Ali Bey Hüseyinzade: Büyük Mütefekkir ve Ressam" konulu bilimsel seminer ile sergi düzenlendi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
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