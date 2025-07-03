Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "Türk Dünyası Genç Tarihçiler Çalıştayı" başladı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesi konferans salonundaki çalıştayın açılışını, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs yaptı.

Örs, konuşmasında, TTK ve TİKA işbirliğiyle düzenlenen, Türk dünyasından ve Balkanlardan gelen tarih alanındaki genç akademisyenleri Türkiye'deki kardeşleriyle bir araya getiren bu çalıştayın yalnızca akademik bir toplantı değil aynı zamanda ortak bir kültürün, hafızanın ve bilincin kuvvetlenmesi için atılmış çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" sözünü hatırlatan Örs, "Köklü Türk tarihinin ecdadının torunları, temsilcilerisiniz. Bu toplantı ile karşılıklı olarak ecdadımızı, kültürümüzü, tarihimizi tanımak ve bunun üzerine ortak tarih anlatısı şekillendirmek mümkün olacaktır. Belki burada kuracağınız bir arkadaşlık, bir fikir ortaklığı, gelecekte birlikte gerçekleştireceğiniz uluslararası projelerin, müşterek yayınların, ortak konferansların da temelinin atılmasını sağlayacaktır." dedi.

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de binlerce yıllık geçmişe dayanan ve Altaylardan Tuna'ya ve Sibirya'dan Afrika'ya uzanan geniş Türk tarihinin bugünü şekillendirdiğini, geleceğe yön gösterdiğini dile getirdi.

Bugün bir araya gelmelerini sağlayan değerin Türk tarihi olduğuna işaret eden Özgen, kadim Türk tarihi ve kültürüne yönelik akademik ilginin 18. yüzyılda başlayıp geliştiğini hatırlattı.

Özgen, Türkoloji ya da Türklük Bilimini zirveye taşıyan 1926 tarihli Bakü Türkoloji Kurultayı'nda Türk tarihi, edebiyatı ve medeniyeti gibi konuların yanında, ortak alfabe, imla, dil gibi başlıklarda birçok tebliğ sunularak, müzakere yapıldığını anlattı.

Başta Sovyet baskısı gibi sebeplerle bu toplantıya katılan bilim adamlarının önemli bir kısmının çalışmalarının engellendiğini belirten Özgen, "Fakat ne mutlu ki baskılara rağmen bu çalışmalar durmamış, gelişerek devam etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın zamanda mutabakata varılan 'Ortak Türk Alfabesi' bunun en somut kanıtıdır. Bizatihi Türk Devletleri Teşkilatının kurulmuş olması ve onun bünyesindeki Türk Akademisinin faaliyete geçmesi de Bakü Türkoloji Kongresinin yaşayan mirasıdır." diye konuştu.

"Zaman içerisinde önemli sonuçlar elde edeceğiz"

Türk Dili konusunda yaşanan bu gelişmelerden sonra Ortak Türk Tarihinin yazılmasının da temel amaçlarından olduğu ifade eden Özgen, şubat ayında Türk Akademisi ve üye ülkelerin tarih-arkeoloji kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelerek somut adımlar attıklarını, yol haritasını çizdiklerini ve yakın zaman içerisinde bu konuda önemli sonuçlar elde edeceklerini söyledi.

Özgen, 1931'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın ilgisi ve himayesinde kurulan Türk Tarih Kurumu'nun "Türklerin dünya tarihindeki hakiki yerini bilimsel yollarla ortaya koyma" vazifesini bağlılıkla ve ilk günkü azimle sürdürdüğünü vurgulayarak, Türklerin yaşadığı geniş coğrafyalar üzerinde, arkeolojiden sanat tarihine, siyasi tarihten kültürel tarihe uzanan faaliyet konularının bu amacı destekleyecek şekilde olduğunu kaydetti.

Türk Dünyası ile ilişkilerin her geçen gün ivme kazandığına işaret eden Özgen, Ortak Türk Tarihi yazımı projesi dışında Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da ayrıca KKTC, Macaristan ve Kosova'daki tarih kurumları ve tarihçilerle irtibatı yakından sürdürdüklerini, bilimsel iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Özgen, şöyle konuştu:

"Yüzlerce yıl önce tohumları atılan Türklük biliminin ufuklarını her an daha da genişletmek için genç araştırmacıları desteklemek önceliklerimiz arasındadır. Bugün burada bizimle olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Kosova'dan misafir ve kardeşlerimizin yanında Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim gören bursiyerlerimiz de sahaya yönelik desteklerimizin kıymetli bir göstergesidir."

Çalıştayda Türk akademisyenler sunum yapacak

Kurumun son yıllarda gerçekleştirdiği, sadece tarih alanında değil, sosyal bilimler alanında da büyük bir yatırım olarak gördüğü hamlenin burs politikanın yenilenmesi olduğunu aktaran Özgen, şunları kaydetti:

"Tarihçiliğin ihtiyaç duyduğu alanları tespit ederek bu alanlarda genç araştırmacılara yetiştirmeye ve onları mümkün olduğunca donanımlı kılmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla lisans aşamasından başlayarak burs desteği sağlıyor, özellikle lisans burslarını başarılı öğrencileri sosyal bilimler alanına yönlendirmek için önemli bir teşvik olarak görüyoruz. Lisansüstü burslarımızı ise tarihçiliğimizin ihtiyaç duyduğu alanlara göre belirleyerek çeşitlendiriyoruz. Bugünkü çalıştay da sizlerin tanışması ve bir araya gelmesi için çok değerli bir ortamdır."

Yarın da devam edecek çalıştayda, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerinden Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Macaristan ve Kosova'dan misafir edilen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere alanlarında öne çıkan Türk akademisyenler sunumlar yapacak.

Türkiye'deki tarihsel ve metodolojik bilgi birikimi ile Türkiye'nin tarih alanındaki görüş ve tezlerinin öğrencilere aktarılmasının amaçlandığı çalıştayda, Türkiye'de arkeoloji ve sanat tarihi, İslamiyet'ten önce Orta Asya Türk Tarihi, İslamiyet'in kabulünden Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar Türkler ve Türk Dünyası, Osmanlı klasik çağında Türk Dünyası, Yakınçağ'da Osmanlı ve 20. yüzyılda Türkiye ve Türk Dünyası başlıklı sunumlar yapılacak.