Türk Doktorlar Uganda'da Ücretsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sundular

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Uganda'da yürütülen sağlık programında, gönüllü Türk doktorlar tarafından yüzlerce hastaya ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuldu.

TİKA ile Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliğinde, Türkiye'den gelen gönüllü sağlık ekibi ve uzman doktorlar Jinja şehrindeki Jinja Merkez Hastanesi'ne 12 günlük teknik ziyaret düzenledi.

Ziyaret süresince 961 hasta muayene edildi, 947 diş çekimi, 70 kanal tedavisi, 193 dolgu uygulaması ve 111 diş protezi işlemi yapıldı.

Ayrıca çene-yüz travmalarına acil müdahaleler, çene kırıklarının sabitlenmesi, prekanseröz lezyonların alınması gibi ileri düzey cerrahi operasyonlar da başarıyla gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında toplam 15 cerrahi müdahale ile 15 gömülü ve kırık dişin çekimi yapıldı.

Bunun yanı sıra Jinja Merkez Hastanesi'nde görev yapan dört yerel diş hekimine cerrahi müdahaleler, diş çekimleri ve acil protez tedavileri konularında uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerde kullanılan medikal malzemeler hastaneye bırakılarak, hizmetlerin sürdürülebilirliği sağlandı.