Türk Devletleri Teşkilatı İspanya ile Türk dünyası arasında köprü kurdu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, İspanya ile Türk dünyası arasında bir köprü kurduklarını söyledi.

Büyükelçi Ömüraliyev, İspanya'nın başkenti Madrid'deki temaslarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İspanya İşveren Örgütleri Konfederasyonunda (CEOE) İspanyol iş insanlarına, çalışmaları hakkında bir konferans verdiklerini belirten Ömüraliyev, TDT ülkelerinin gerek ekonomik yapısının gerekse yatırım fırsatlarının kapsamlı bir şekilde İspanyollara tanıtıldığını ve yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, "???????İspanya ile Türk dünyası arasında köprü kurduk." dedi.

TDT'nin büyük bir kuruluş olduğunu kaydeden Ömüraliyev, 14 Mayıs'ta Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile imzaladıkları Ortak Çalışma Planı'nın TDT'nin Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği ve yakınlaşması açısından önemine vurgu yaptı.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte "Orta Koridor'un öneminin yeniden ortaya çıktığını" dile getiren Ömüraliyev, şöyle devam etti:

"Orta Koridor bir fırsattır ve bunu bizim iyi kullanmamız gerekiyor. Buna ilişkin Aralık 2023'te Paris'teki OECD toplantısında bir konuşma yapmıştık. Orta Koridor için şimdi Avrupa Birliği de çalışıyor ve buna önem verip yatırım yapıyor. İspanya da ekonomik anlamda AB'nin önemli bir üyesi ve bu yatırımlara İspanyol devleti ve iş insanları da katılabilir."

Büyükelçi Ömüraliyev, ayrıca İspanya'daki etkinliğin organizasyonuna verdiği katkılardan dolayı Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçilisi Nüket Küçükel Ezberci'ye teşekkür etti.

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan arasında 2009'da kurulan ve Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatının gözlemci olduğu TDT, üye ülkeler arasında barış ve istikrarı güçlendirmeye, geniş kapsamlı işbirliğini teşvik etmeye ve ortak kalkınma potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.