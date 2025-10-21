Haberler

Türk Derneği Madagaskar'da Günlük 20 Bin Kişiye Sıcak Yemek İkram Ediyor

Adana merkezli Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Madagaskar'da her gün 20 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmak için yardım çalışmalarına devam ediyor. Dernek, çocuklara yemek dağıtarak ailelerine de yardım eli uzatıyor.

Adana merkezli Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yoksullukla mücadele eden ada ülkesi Madagaskar'da her gün yaklaşık 20 bin kişiye sıcak yemek ikram ediyor.

Derneğin, Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'ın Toliara ve Morondava şehirlerinde 9 dağıtım merkezi bulunuyor.

Türkiye'den dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Madagaskar'a yardım ulaştıran dernek görevlileri, aileleri çalışan 5-10 yaş arasındaki yaklaşık 5 bin çocuğa yemek dağıtıyor.

Merkezlerde karınlarını doyuran çocuklar, daha sonra ailelerine de yemek götürüyor.

Farklı noktalardaki dağıtım merkezlerinde günlük 20 bin kişilik sıcak yemek hazırlanıyor.

"Çocukların tok şekilde uyumalarına vesile oluyoruz"

Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Ahmet Temel, AA muhabirine, merkezlerde her gün 1200 kilogram pirinç ile 70 küçükbaş ve 2 büyükbaş etinin pişirildiğini söyledi.

Yemeklerin yerel halka ikram edildiğini belirten Temel, "Her gün dağıtım merkezlerimize yaklaşık 5 bin çocuk geliyor. Bu çocuklara et ve pirinç pilavı ikram ediyor, aileleri için de yemek gönderiyoruz. Ailelerini çalıştıkları işlerden alıkoymamak için çocuklara dağıtım yapıyoruz." dedi.

Temel, Türk halkının bütün mazlum coğrafyalara yardım eli uzattığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'den gelen adak, akika ve sadaka kurbanları, her gün binlerce kişinin yemek yemesine vesile oluyor. Buradaki çocukların birçoğunun annesi veya babası yok. Bu çocuklar temel gıdaya ulaşamıyorlardı. Biz burada çocukların tok şekilde uyumalarına vesile oluyoruz."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
