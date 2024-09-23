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Türk Deniz Kuvvetleri'nden Bulgaristan'a Liman Ziyareti ve Eğitimler

Türk Deniz Kuvvetleri'nden Bulgaristan'a Liman Ziyareti ve Eğitimler
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TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay, mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini artırmak amacıyla Bulgaristan'da koordinasyon toplantıları ve eğitimler gerçekleştirdi.

TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 2'nci Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'a liman ziyareti, koordinasyon toplantıları ve eğitimler yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 2'nci Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Sancak Gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından 19-22 Eylül'de Bulgaristan'ın Burgaz şehrine liman ziyareti, koordinasyon toplantıları ve eğitimler icra edildi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel

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