Haberler

Türk Büyükelçisi Alkan, Somali Halk Meclisi Başkanı Nur ile işbirliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali Halk Meclisi Başkanı Abdülkadir Muhammed Nur, Türkiye'nin yeni Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan'ı kabul etti. Görüşmede stratejik ve parlamentolar arası işbirliği ele alındı; Alkan, TİKA'nın inşa ettiği Somali Halk Meclisi binasını ziyaret etti.

Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Abdülkadir Muhammed Nur, Türkiye'nin yeni Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan'ı kabul etti.

Nur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, makamında kabul ettiği Büyükelçi Alkan ile iki ülke arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra stratejik işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkarlara dayandığını vurgulayan Nur, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nur, Somali hükümeti ve halkına verdikleri sürekli destek ve dayanışma dolayısıyla Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür ederek Türkiye'nin Somali'de hayata geçirdiği ve devam eden projelerin iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak bir geleceğin inşasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Büyükelçi Alkan'ın Somali'deki resmi kurumlara gerçekleştirdiği nezaket ziyaretleri kapsamında Halk Meclisi Başkanı Nur tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Türkiye ile Somali arasındaki parlamentolar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmaların ve karşılıklı ziyaretlerin ele alındığı kaydedildi.

Büyükelçi Alkan'ın ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen mevcut Somali Halk Meclisi binasını ziyaret ettiği aktarıldı.

Büyükelçilik, Halk Meclisi Başkanı Nur'a ve meclis çalışanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! 19 aydır tutuklu Ekrem İmamoğlu savunma yapacak

Silivri'de kritik gün! Salon tamamen doldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Türkiye’nin gözbebeğine yöneldiler
Okan Buruk: Söyledim ama olmadı

Okan Buruk'tan flaş sözler: Söyledim ama olmadı
Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!

Azerbaycan'ın kararı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: 2 şehrimizde protesto

Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu