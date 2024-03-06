Üye Girişi
Haberler

Türk Büyükelçi, Viyana'da kavgaya müdahale eden gençlere plaket verdi

Güncelleme:

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Viyana'da bir parkta silah ve kesici aletlerin kullanıldığı bir kavgaya müdahale eden iki Türk gence plaket verdi. Büyükelçi, gençlerin gösterdiği medeni cesaretten ötürü teşekkür etti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir parkta silah ve kesici aletlerin kullanıldığı bir kavgaya müdahil olarak, çevredeki vatandaşların zarar görmesini önleyen iki Türk gence gösterdiği medeni cesaretten ötürü plaket verdi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen programda, başkentin 10'uncu bölgesindeki bir parkta "kurusıkı" olarak tabir edilen gaz fişeği atabilen tabanca ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada çevredeki çocuk ve kadınların etkilenmesini önlemek için olaya müdahil olan Uğur Özay ve Durmuş Ünal'a plaket verildi.

Programda konuşan Büyükelçi Ceyhun, Özay ve Ünal'ın geçen hafta 10'uncu bölgede yaşanan olayın daha üzücü bir boyut kazanmasını önlemek için ortaya koydukları medeni cesaretten ötürü teşekkür etti.

Ceyhun, olaya kayıtsız kalmayan 2 Türk'ün müdahalesiyle hem çevredeki insanların zarar görmelerinin önlendiğini hem de zanlıların yakalanmasında emniyet güçlerine yardımcı olunduğunu söyledi.

Böyle durumlarda öncelikli olarak emniyet güçlerinin bilgilendirilmesinin daha doğru olacağı uyarısında bulunan Ceyhun, medeni cesaretleri ve örnek davranışlarından ötürü 2 Türk'e hediye ve teşekkür plaketi takdim etti.

Olayın kahramanlarından Uğur Özay da arkadaşlarıyla buluştukları parkta, kavga eden grupların havaya ateş açtıklarını, çevrede çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğunu belirterek, çevredekilere zarar gelmesini önlemek için arkadaşıyla olaya müdahil olduklarını anlattı.

Özay, olaya şahit olan başka duyarlı vatandaşların da yardımıyla şahısları etkisiz hale getirerek, polise teslim ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ozan Ceyhun Türkiye Viyana Güvenlik Dış Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli? Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title