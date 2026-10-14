Türk, Bulgar ve Rumen gemileri Karadeniz Ereğli'ye liman ziyareti gerçekleştirdi

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(ANKARA) - Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri (MCM Black Sea) Görev Grubu kapsamında Türk, Bulgar ve Rumen deniz kuvvetlerine ait gemiler, 11-12 Ekim tarihlerinde Karadeniz Ereğli'ye liman ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri (MCM Black Sea) Görev Grubunun 12'nci aktivasyonu kapsamında TCG Akçay mayın avlama gemisi ile Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait gemiler, 11-12 Ekim tarihlerinde Karadeniz Ereğli'ye liman ziyareti gerçekleştirdi.

Paylaşımda, "Karadeniz'de Güç Birliği" ifadesine yer verilirken, ziyaret kapsamında MCM Black Sea Komodoru ve gemi komutanlarının, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut'u ve yerel makamları ziyaret ettiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Görev grubu unsurları, 13-14 Ekim tarihlerinde Nusret-2026 Davet Tatbikatı'na iştirak ediyor" denildi.

Kaynak: ANKA