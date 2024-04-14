TÜRK-BİR Başkanı Güven Arıklı, KKTC'nin tarihi hakkında değerlendirmelerde bulundu

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR) Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Belçika'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, Belçika'da Türkçe, Fransızca ve Flamanca yayın yapan Sky Live Medya Grubu'na, Aktif TV'ye ve Belçika Haber Aydın dergisine KKTC hakkında bilgiler verdi.

Temasları kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Arıklı, milletvekili ve Saint-Josse Belediyesi Başkanı Emir Kır ile de görüştü.

Enderun Derneğinin Gent'te düzenlediği panele katılan Arıklı, burada yaptığı konuşmada, "Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü egemen bir halk olarak, kendi bağımsız devletimizin çatısı altında, kendi bayrağımızın gölgesinde, anavatanımızın ve kahraman ordumuzun güvencesinde kutlamanın huzur ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Arıklı, "15 Temmuz 1974'te gerçekleşen ENOSİS amaçlı faşist Yunan darbesinin ardından, Ada'nın Yunanistan'a ilhakını önlemek ve Türk halkını mutlak bir soykırımdan kurtarmak için, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz'da başlattığı Barış Harekatı ile Ada'ya barış ve huzur geldi. Bu en büyük bayramı, nereden nereye geldiğimizi, çekilen acıları, verilen büyük mücadeleleri anımsamak ve tarihten ders almak için değerlendirmek gerekmektedir." ifadelerini kullandı.