Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

TÜRK-BİR Başkanı Güven Arıklı, KKTC'nin tarihi hakkında değerlendirmelerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR) Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Belçika'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, Belçika'da Türkçe, Fransızca ve Flamanca yayın yapan Sky Live Medya Grubu'na, Aktif TV'ye ve Belçika Haber Aydın dergisine KKTC hakkında bilgiler verdi.

Temasları kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Arıklı, milletvekili ve Saint-Josse Belediyesi Başkanı Emir Kır ile de görüştü.

Enderun Derneğinin Gent'te düzenlediği panele katılan Arıklı, burada yaptığı konuşmada, "Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü egemen bir halk olarak, kendi bağımsız devletimizin çatısı altında, kendi bayrağımızın gölgesinde, anavatanımızın ve kahraman ordumuzun güvencesinde kutlamanın huzur ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Arıklı, "15 Temmuz 1974'te gerçekleşen ENOSİS amaçlı faşist Yunan darbesinin ardından, Ada'nın Yunanistan'a ilhakını önlemek ve Türk halkını mutlak bir soykırımdan kurtarmak için, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz'da başlattığı Barış Harekatı ile Ada'ya barış ve huzur geldi. Bu en büyük bayramı, nereden nereye geldiğimizi, çekilen acıları, verilen büyük mücadeleleri anımsamak ve tarihten ders almak için değerlendirmek gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Belçika Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Karagümrük FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İsrail İran'a saldıracak mı? İsrail-İran savaşında son durum! Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var? Bein Sports CANLI izle! (KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI izle! 14 Nisan Karagümrük FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title