Haberler

Türk bayrağını yaktığı görüntüleri sanal medyada paylaşan şüpheli hakkında adli kontrol kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Türk bayrağını yaktığı anları sosyal medyada paylaşan 15 yaşındaki I.N.B. gözaltına alındı. Mahkeme, adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı gence, milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi almasına hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı mesajlaşma grupları ve sanal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen incelemelerde, görüntüleri paylaşan kişinin I.N.B. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, şüpheli hakkında 8 hafta süreyle haftada iki gün "milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi" almasına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

