Muğla'da Türk Bayrağını Yakan Şüpheli Adliyede

MUĞLA'da, bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını ateşe veren ve polis tarafından gözaltına alınan Ayşe A. (35) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Ağustos'ta gece saatlerinde Kurşunlu Meydanı'nda meydana geldi. Bir kadın, çevreyi kolaçan ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip, uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri, bayrağın yandığını fak edip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin Ayşe A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Ayşe A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polisteki ifadesinde, herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiğini, bu nedenle bayrağı yaktığını öne sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı