Türk Bayrağı Uzaydan Görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağının, Göktürk-1 uydusuyla uzaydan çekilen görselini paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi, yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Türk bayrağının Göktürk-1 uydusunun kamerasıyla uzaydan çekilen fotoğrafı da yer aldı.