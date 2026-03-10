Basketbolcu Haluk Okçuoğlu Marmaris'te defnedildi

Türk basketbolunun önemli isimlerinden 80 yaşındaki Haluk Okçuoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Basketbolcu, antrenör ve yönetici olarak Türk basketboluna uzun yıllar emek veren Okçuoğlu için Armutalan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Moldova Marmaris Fahri Konsolosu iş insanı Gül Yazıcı'nın babası, iş insanı ve turizmci Serkan Yazıcı'nın kayınpederi olan Okçuoğlu'nun cenazesi, Armutalan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, eski milletvekili Aydın Ayaydın, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ve sanatçı Metin Şentürk'ün yanı sıra merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.

Merhum Okçuoğlu, 8 Mart Pazar günü uzun süredir tedavi gördüğü evinde vefat etmişti.