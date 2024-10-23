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Türk Askerinin Lübnan'daki Görev Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı

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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkere ile Türk askerinin Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamındaki görev süresi 31 Ekim 2024'ten itibaren bir yıl daha uzatıldı.

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Tezkereyle, 'Hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2024'ten itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması" öngörülüyor.

Türk Askerinin Lübnan'daki Görev Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı
Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Tbmm Genel Kurulu Politika Güncel Lübnan Dünya

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