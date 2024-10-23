Türk Askerinin Lübnan'daki Görev Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Tezkereyle, 'Hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2024'ten itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması" öngörülüyor.