Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesindeki görevi sürüyor

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ve Mehmetçiğin bölgede görevine devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine" dair haberlerin doğru olmadığını ve Mehmetçiğin bölgedeki görevinin sürdüğünü bildirdi.

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

