Türk komandolarını gören Kosovalılar, sevinçlerini İbrahim Tatlıses şarkısıyla paylaştı

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO'nun talebi üzerine görevlendirilen Türk askerini gören Kosovalılar, o anları sosyal medyada paylaştı. Videoda, TSK'ya ait askeri konvoya da yer verildi.

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim sürüyor. Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edildi. Ardından tansiyon yükselmeye başladı.

Bunun üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), bölgedeki personel sayısını artırdı.

Türk komandoları Kosova'ya konuşlandı

Bir destek de Türkiye'den geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunu görevlendirdi.

NATO'nun talebi üzerine 24 yıl aradan sonra tekrar Kosova'ya gelen Türk komandolar, bölgeye ulaştı.

Kosovalıların sevinci

Bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler ise yaşadıkları sevinci gözler önüne serdi.

Türk askerini gören Kosovalılar, o anları kaydederek, İbrahim Tatlıses'in şarkısıyla paylaştı.

Videodaki şarkının sözleri, "Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle uykusuz gecelerimi." şeklinde.

Öte yandan bir başka videoda ise, TSK'ya ait askeri konvoya da yer verildi.