Gazilerden Avrupa Parlamentosu'na tepki: Türk askerine iftira atamazsınız

TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Avrupa Parlamentosu'nun Rum ve Yunan tezlerinin sözcülüğünü yaptığını belirterek, "Türk askerine kimse iftira atamaz. Harp zamanında çok sıkıntılar çekti. Kahraman Mehmetçiğimiz komutanların emirlerini harfiyen yerine getirerek orada bir destan yazdık. Tarihe altın harflerle isimlerimizi yazdırdık. Her Mehmetçiğin alın teri Kıbrıs toprağını ıslatmıştır. Söylenenler iftiradan başka bir şey değildir" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Salih Mesci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıldönümü sebebiyle bir açıklama yaptı. Dernek binasında oluşturulan Kıbrıs ve Kore Harekatlarından fotoğrafların yer aldığı müzede konuşan Şube Başkanı Salih Mesci, "Bugün Kıbrıs Türkü'nün esaretten kurtulduğu bir gündür. Kıbrıs Türkü 52 yıldır özgür yaşamaktadır. Kıbrıs'a 37 bin 567 subay, astsubay, erbaş ve er olarak katılarak 498 şehit verdik. Bu savaşa Erzurumlu kardeşlerimizden 663 Mehmetçiğimiz katılmıştır. 7 şehidimiz de Erzurum kahramanıdır. Kıbrıs gazilerimiz 1974 yılında Kıbrıs'ta bir destan yazarak tarihe altın harflerle isimlerini yazdıran vatan kahramanlarıdır" diye konuştu.

Açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun kararını da kınayan Başkan Mesci şunları söyledi:

"Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs meselesinde Rum-Yunan tezlerinin sözcülüğünü yapmaktan öteye geçememiştir. Raporda, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin yok sayılması, yalnızca bir topluluk olarak tanımlanması kabul edilemez. Kıbrıs Türk halkı yıllarca maruz kaldığı baskı, saldırılar karşısında büyük bedeller ödeyerek varlığını korumuş kendi devletini kurmuştur. Kıbrıs Türklerinin geleceğine yön verecek olan irade Brüksel'de değil Kıbrıs Türk halkının özgür iradesindedir. Türk askerine kimse iftira atamaz. Harp zamanında çok sıkıntılar çektik. Kahraman Mehmetçiğimiz komutanların emirlerini harfiyen yerine getirerek orada bir destan yazdık. Tarihe altın harflerle isimlerimizi yazdırdık. Her Mehmetçiğin alın teri Kıbrıs toprağını ıslatmıştır. Söylenenler iftiradan başka bir şey değildir."

Basın açıklaması sonrası Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci'ye günün anısına bir plaket verdi. Başkan Mesci, Aykut'a dernek binasında oluşturdukları Kıbrıs Kahramanları köşesi hakkında bilgi verdi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı