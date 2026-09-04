Mehmetçik'ten Prizren'deki İlkokula Oyun Parkı

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil-asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Kosova'nın Prizren şehrindeki Emin Duraku İlkokuluna oyun parkı kuruldu.

Okulda düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Bütüç, Emin Duraku İlkokulu Müdürü Rrahim Bektashi'nin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Başkonsolos Topçu, yaptığı konuşmada, barış ve istikrara katkı sunmak amacıyla dost ve kardeş ülke Kosova'da bulunan Türk askerinin çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Topçu, Türkiye'nin Kosova'da görev yapan tüm kurumlarıyla benzeri projeleri sürdüreceğini vurguladı.

Piyade Albay Elitaş da çocuklara yönelik yatırımın ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu belirterek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern oyun parkı, Mehmetçiğin Kosovalı kardeşlerine, buradaki evlatlarımıza olan sevgisinin ve Türk milletinin bitmek bilmeyen desteğinin somut bir nişanesidir." diye konuştu.

Bütüç ve Bektashi de sundukları desteklerden dolayı Mehmetçiğe teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okul öğrencilerinin gösteri sunduğu tören, oyun parkının açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.

Kaynak: AA