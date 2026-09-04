Haberler

Mehmetçik'ten Prizren'deki İlkokula Oyun Parkı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil-asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Kosova’nın Prizren şehrindeki Emin Duraku İlkokuluna oyun parkı kuruldu.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil-asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Kosova'nın Prizren şehrindeki Emin Duraku İlkokuluna oyun parkı kuruldu.

Okulda düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Bütüç, Emin Duraku İlkokulu Müdürü Rrahim Bektashi'nin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Başkonsolos Topçu, yaptığı konuşmada, barış ve istikrara katkı sunmak amacıyla dost ve kardeş ülke Kosova'da bulunan Türk askerinin çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Topçu, Türkiye'nin Kosova'da görev yapan tüm kurumlarıyla benzeri projeleri sürdüreceğini vurguladı.

Piyade Albay Elitaş da çocuklara yönelik yatırımın ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu belirterek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern oyun parkı, Mehmetçiğin Kosovalı kardeşlerine, buradaki evlatlarımıza olan sevgisinin ve Türk milletinin bitmek bilmeyen desteğinin somut bir nişanesidir." diye konuştu.

Bütüç ve Bektashi de sundukları desteklerden dolayı Mehmetçiğe teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okul öğrencilerinin gösteri sunduğu tören, oyun parkının açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.

Kaynak: AA
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı

Gemi kazasında olayın seyrini değiştirecek ifade! Kaptan başka konuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

İstanbul'da kira derdine devlet eli! Murat Kurum tarih verdi

Fahiş kiralara devlet el atıyor! Binlerce sosyal konut hazır
Polisle çatışan DEAŞ'lı terörist, İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı! Şehirlerarası bilet almış

İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı!
Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Bir tomar değil, metrelerce para! Bir kaç doların karşılığı şaşırttı
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı

Transferde son dakika! Fenerbahçe resmi açıklama yaptı
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi

Okul saldırganının annesi için tepki çeken talep: Ceza yatamıyor