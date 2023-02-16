Türk Akademisyen: Çin'in Modernleşme Yolu Bireyci Olmayan Toplumcu Bir Yaklaşım İçeriyor

Marmara Üniversitesi akademisyeni Barış Doster, Çin'in modernleşme yolunun bütüncül bir yaklaşım olduğunu söyledi.

SES (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi akademisyeni:

"Doğa ile barışık, doğa ile uyumlu bir yaşamda arayan bir bütüncül, sadece maddi temelli değil, hem maddi hem manevi temelleri olan bir bütüncül kalkınma, bütüncül gelişme, bütüncül huzur arayışı olarak görüyorum ben Çin'in bu yaklaşımını.

Bencil olmayan, bireyci olmayan, toplumcu, halkçı, kamucu bir yaklaşım içeriyor.

Doğa ile barışık, insanın huzuru için sadece parayı, maddi üretim ve maddi tüketimi yeterli bulmayan, onun yanında insanın mutluluğunu, insanın huzurunu, insanın dinginliğini manevi değerlerde arayan; ailede, eğitimde, bilimde, edebiyatta, kültürde, sanatta, bilginin adil bir şekilde paylaşımında doğa ile barışık, doğa ile uyumlu bir yaşamda arayan bütüncül bir yaklaşım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)