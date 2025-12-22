Haberler

Turizm tesislerinde haşereyle mücadelede "Sağlık Bakanlığı onaylı ürün kullanılmalı" uyarısı

Güncelleme:
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, turizm tesislerinde artan haşere riskini ve bu konuda Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçların önemini vurguladı. Ayrıca, zararlıların insan sirkülasyonu ile taşınabileceğini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, turizm tesislerinde insan sirkülasyonuna bağlı haşere riskinin arttığını belirterek, maliyetten kaçınmak için tarım ilaçlarının kullanılmasının insan sağlığını tehlikeye attığını, yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin kullanılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Çetin, AA muhabirine, Türkiye'nin dünya turizminde önemli bir konumda bulunduğunu, İstanbul ve Antalya'nın uluslararası destinasyonlar arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

Turizmdeki potansiyelin korunması ve sürdürülebilirliği açısından hijyen ile ilaçlama standartlarının hayati önem taşıdığını vurgulayan Çetin, otellerin iklimlendirilmiş ortamları ve zengin gıda çeşitliliği nedeniyle haşereler için uygun yaşam alanlarına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa'daki zararlılar valizlerle taşınabiliyor

Uluslararası seyahatlerin kolaylaşmasının bazı riskleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Çetin, insanların kısa sürede uçaklarla seyahat etmelerinin haşerelerin de kıtalararası taşınmasına neden olduğunu kaydetti.

Avrupa'da son yıllarda yaşanan tahtakurusu istilasını hatırlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Bazen yurt dışından insanlar Türkiye'ye gelirken hastalık etkenlerini veya tahtakurularını da getirebiliyor. Avrupa'da geçtiğimiz yıllarda çok büyük salgınlar meydana geldi. İnsanlar Türkiye'ye girerken valizlerinin içerisinde ne olduğu bu açıdan sorgulanmıyor. Turistler, daha önce kaldığı bir pansiyonda veya otelde, yurt dışındaki konakladığı yerden veya evinden, ülkemizdeki bir turizm işletmesine bu haşereyi taşıyabilir."

"Kullanılan ürünün niteliği hayati önem taşıyor"

Otellerde düzenli ilaçlamanın zorunlu olduğunu belirten Çetin, kullanılan ürünlerin niteliğinin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Geçmişte yaşanan zehirlenme vakalarını hatırlatan Çetin, ilaçlama hizmetinin Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş firmalarca yapılması gerektiğinin altını çizerek, şu uyarılarda bulundu:

"Sorunu çözmek için ucuz olacak diye kalitesiz ürünler, tarım zehri kullanmak yasaktır, yanlıştır. İnsanların hayatını riske atacak bir durumdur. Kesinlikle sadece Sağlık Bakanlığının ruhsat verdiği ürünlerin kullanılması gerekiyor. Otellerde özellikle odalar, mutfaklar, havuz ve peyzaj alanlarında ayda birkaç kez düzenli ilaçlamalar yapılmalı, bu süreçte çocuk, yaşlı, astım ve KOAH hastası misafirlerin sağlık durumu mutlaka gözetilmelidir."

Oteller kapalıyken de haşereyle mücadele sürmeli

Çetin, turizm sezonunun bitmesiyle kapanan tesislerde de zararlılarla mücadelenin devam etmesi gerektiğini aktardı.

Kış aylarında yataklarda güve ve tahtakurusu, diğer alanlarda ise pire ve karasinek gibi zararlıların yaşamaya devam edebildiğini anlatan Çetin, kapalı tesislerde 1 ila 3 aylık periyotlarla yapılacak düzenli ilaçlama ve detaylı temizliğin, sorunu kökten çözeceğini belirtti.

Tesislerdeki yoğun insan sirkülasyonunun takibi zorlaştırdığını, bu nedenle personelin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Kat hizmetleri verenlerin, teknik personellerin ve mutfak görevlilerinin zararlılar konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu konuda düzenli eğitimler verilmeli." dedi.

