Turizm kenti Antalya'da Phaselis Tüneli hizmete açıldı

ANTALYA (AA) - Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan, tarımsal faaliyetlerle de öne çıkan Antalya'da ulaşımı rahatlatacak Phaselis Tüneli törenle hizmete açıldı.

Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu bölgelerine bağlayan doğu-batı aksı konumundaki Akdeniz sahil yolunun batı kesiminde yer alan 1305 metrelik çift tüpten oluşan Phaselis Tüneli'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı.

Törende konuşan Karaismailoğlu, Antalya'nın turizm, tarım ve ticaretin göz bebeği olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den beri yürüttükleri çalışmalarla tüm yurt genelinde olduğu gibi Antalya'nın imarında da çağ atladıklarını söyledi.

Akdeniz'in incisi Antalya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreden 677 kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Toplam uzunlukları 21 bin 473 metreye ulaşan 20 tünel, 17 bin 753 metrelik 154 köprü inşa ettik. Antalya Havalimanı'nın işletme hakkı kiralama sözleşmesiyle Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladık. Bütçe dışı finansman yöntemiyle kamuya devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon avroluk yatırım ve 8 milyar 555 milyon avroluk da kira bedeli kazandırıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda belirledikleri çevreci senaryoya uygun olarak, 2053'e gelindiğinde bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağını ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceklerini ifade etti.

"Sadece son bir ayda dahi dev eserleri millete kazandırdık"

Türkiye'nin kalkınmada dünyada ilk 10 ülke arasında öncü ülke olmasını hedeflediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Phaselis Tünelimiz, 1305 metre uzunluğunda 2x2 şeritli çift tüpten oluşuyor. Tünelle bağlantı yollarını da tamamladık. Tünelimizin bugün hizmete girmesiyle yol güzergahı 2 kilometre, seyahat süresi de 10 dakika kısalacaktır. Hizmete açtığımız her yol, tıpkı akarsu gibi geçtiği her yerin üretim, istihdam, ticaret, turizm ve kültürel yaşamına can katıyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde ülkemizin ve milletimizin dünyada hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bunun en güzel örneği Cumhurbaşkanım liderliğinizde 20 yılda yaptığımız dev eserlerdir."

Sadece son bir ayda dahi dev eserleri millete kazandırdıklarının altını çizen Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Tokat Havalimanı, Malatya Çevreyolu gibi başarılı ve verimli sonuçlar doğuracak çalışmaları millete kazandırdıklarını aktardı.

Hayata geçen her bir projeyle milletin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşediklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Çalışma azmiyle bir araya gelmiş AK Parti kadrolarıyla daha çok eser yapacak, dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Vali Ersin Yazıcı, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekilleri, kamu kurum müdürleri, vatandaşlar, Karayolları ekipleri de katıldı.

Konuşmaların ardından Karaismailoğlu, kendi kullandığı araçla yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Phaselis Tüneli'nden geçerek açılışı gerçekleştirdi.