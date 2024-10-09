Turizm Acentaları Şanlıurfa'da Buluştu

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve THY Dubai Ofis işbirliğinde yurtdışından gelen seyahat acentalarının FAM Trip (Acenta Tanıtım Gezisi) etkinliği Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirliklerinden gelen Acenta yetkilileri, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin'den turizm sektörünün önde gelen isimlerinin yer aldığı 80 kişilik otel ve acenta yetkilisi ile tanışma ve işbirliklerinin geliştirilmesi için bir araya geldi.

Yapılan B2B görüşmeleri sonucunda bölgenin tanıtımı ve turizm potansiyeli ele alınarak tanışma ve anlaşmalar gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye'nin ve bölgenin kültür, turizm, gastronomi ve yöresel zenginliklerinin tanıtıldığı sunumlar yapıldı.

Toplantıda TGA FAM Trip Etkinlikler Müdür Yardımcısı Deniz Yimsel, THY Dubai Ofis Satış Müdürü Hakkı Ünal ve Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan konuşma yaptı.

Toplantıya Şanlıurfa'dan katılan seyahat acentası yetkilisi Sezin Çalışkan etkinliğin kendileri açısından son derece verimli geçtiğini belirtti.