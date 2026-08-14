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Saksağan 'Perişan' çiftçi ailesinin neşe kaynağı oldu

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Tokat'ın Turhal ilçesinde çiftçi Uğur Karahan'ın yanına yaklaşık 20 gün önce gelen ve ayrılmayan saksağan 'Perişan', aileyle bütünleşti, tarlada çalışmalara eşlik edip kızıyla oyun oynayarak neşe kaynağı oldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çiftçilik yapan Uğur Karahan'ın yaklaşık 20 gün önce yanına gelen ve o günden sonra yanından ayrılmayan saksağan, ailenin neşe kaynağı oldu.

Karahan ve ailesinin yemek yedikleri sırada yanlarına gelen saksağan, kısa sürede aileye alıştı.

Ailenin beslemeye başladığı ve "Perişan" adını verdiği kuş, Karahan'ın yanından ayrılmayarak tarladaki çalışmalarına da eşlik ediyor.

Uğur Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Perişan"ın artık ailenin bir parçası haline geldiğini söyledi.

Kuşun kısa sürede kendilerine alıştığını, "Perişan"ı elleriyle beslediklerini anlatan Karahan, "Hiç yabancılık çekmedi, normal sıradan bir kuş gibi değildi, etrafımızda dönüyordu. Tabaktaki yumurtadan aldı, kaçırdı. Sonra elimizde beslemeye başladık. Gelip omuzumuza konuyor. Salatalık toplarken yanımıza geliyor, biber toplarken yanımıza geliyor. Kızım Yaren ile oyun oynuyor. Bildiğin aileden biri oldu. Olmadığı zaman 'Perişan nereye gitti, nerede' falan diyoruz. Yaren için de büyük bir eğlence oldu. Ailenin neşe kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Karahan, "Perişan"la günlerinin keyifli geçtiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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