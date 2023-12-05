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Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde Yöresel Ürünler Üretiliyor

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Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyete başlayan Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde çeşitli yöresel ürünler üretiliyor. Belediye Başkanı İlker Bekler, kooperatifin üretim yerlerini inceleyerek bilgi aldı ve desteklerini belirtti.

Turhal'da geçtiğimiz aylarda kurularak faaliyetlerine başlayan Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ziyaret etti.

Turhal Belediyesinin destekleriyle hayata geçen ve hızla üretime başlayan kadın kooperatifinin ürünleri içerisinde yöresel salça ve asma yaprağının yanında çeşitli meyvelerden üretilen reçeller, marmelatlar ve turşular bulunuyor. Devam eden çalışmaların ardından kadın kooperatifinde üretilen ürünler, kooperatifinin üretim tesisinde Turhal Belediyesinin sosyal tesislerinde ve dijital pazarlama sitelerinde satışa başlanacak.

Üretilen ürünleri ve üretim yerlerini inceleyerek bilgi alan Başkan Bekler, kurulan kadın kooperatifin Turhallı kadınlar ve Turhal için öneminden bahsederek şunları söyledi, "Turhal Belediyesi olarak verdiğimiz desteklerle faaliyetlerinde hızla başlayan kadın kooperatifimizin kaliteli ürünlerini bu kadar hızlı bir şekilde ortaya koyması gerçekten çok güzel bir gelişme. Kadın kooperatifimiz hem Turhallı hanımların istihdamı konusunda şehrimize bir gelişme kazandıracak hem de Turhal da üretilen kaliteli ürünlerle birlikte ülke genelinde Turhal'ın isminin bir marka olarak anılmasını sağlayacak. Bizde bundan sonra kooperatifin büyümesi ve gelişmesi için her türlü desteği vererek bu işin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Portakal cipslerinin ailelerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum"

Kadın kooperatifinin ürettiği ürünlerin çeşitliliği ve Turhal'ın yöresel ürünlerini de ülke genelinde tanıtımı açısından önemini vurgulayan Başkan Bekler, "Kooperatifimiz şehrimizde üretilen domates biber gibi ürünlerden üretilen salça menemen gibi konservelik ürünlerin yanında çeşitli meyvelerden üretilen reçeller marmelatlar ve turşularla sağlıklı ve çok çeşitli ürün yelpazesine sahip. Yaşadığımız bu dönemde insanlar her ürünün kalitelisine doğalına ulaşmak istiyor. Özellikle ben herkesin özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin severek tükettiği ama sağlıklı olmayan cips yerine kooperatifimizde Üretilen mandalina, elma portakal cipslerinin ailelerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum 'dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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