Tokat'ta taşkın nedeniyle Yeşilırmak'ta mahsur kalan kaz ve ördekler kurtarıldı
Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak'ın taşması üzerine belediye tarafından bakılan 700'ü aşkın kaz ve ördek, güvenli alanlara taşındı. 140 civciv kafeslere alınırken yetişkinler süs havuzuna yerleştirildi.
Turhal Belediyesi, Yeşilırmak yatağında ve çevresindeki parklarda 700'ü aşkın kaz ve ördeğin bakımını yürütüyordu.
Yaşanan taşkın sebebiyle telef olma riski altındaki kümes hayvanları, belediye ekiplerince toplandı.
Sayıları 140'ı bulan civcivler kafeslerde muhafaza edilirken, yetişkin ördek ve kazlar ise Şelale Tepesi mevkisindeki süs havuzuna taşındı.
Irmakta sürü halinde dolaşan hayvanların vatandaşlarca ekmek atılarak beslendiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.