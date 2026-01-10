Haberler

Turhal'da 2026 yılı tarım ve hayvancılık bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Programda çiftçilere çeşitli destekler ve hastalıklarla ilgili bilgiler verildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Turhal İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Sarı tarafından çiftçilere bitkisel ve hayvansal üretim destekleri, besilik ithal hayvan başvuru şartları, kapasite raporu düzenlenmesi aşamaları, şap hastalığı ve diğer hastalıklar, düşen küpe uygulamaları, Trakya yakası sevk işlemleri, küpeleme ve aşılama çalışmaları konularında bilgi verildi.

Sarı, Tokat'ın önde gelen tarım ve hayvancılık bölgesi olan Turhal'da hedeflerinin tarım ve hayvancılığı çiftçiler ve sivil toplum kuruluşları ile fikir alış verişi yaparak en üst düzeye taşımak olduğunu kaydetti.

