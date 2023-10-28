Tokat'ın Turhal ilçesinde şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi.

Turhal'da şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Turhal Kaymakamlığı öncülüğünde şehit ailelerine ve gazilere vefa ziyaretinde bulunuldu.

Kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğrencilerin yaptıkları ziyaretlerde şehitler saygıyla anılırken, gazilere de minnet duyguları ifade edildi.