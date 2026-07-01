Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.Y. (49) idaresindeki 60 HN 244 plakalı kamyonet, Samurçay köyü yakınlarında E.E. (58) yönetimindeki 60 TP 125 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu