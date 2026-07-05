Tokat'ta iki otomobil çarpıştı; 1'i ağır 9 yaralı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık köyü kavşağı mevkisinde meydana geldi. Turhal'dan Tokat istikametine seyir halinde olan Duran N. (37) idaresindeki 60 AIA 858 plakalı otomobil, kavşaktan Kalaycık köyü istikametine dönüş yapmaya çalışan Mehmet D. (65) yönetimindeki 34 ZZ 8738 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Mehmet D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı