Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Turhal'da Atatürk Ortaokulu öğrencilerine diyabet ve beslenme eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere sağlıklı beslenme ve diyabet farkındalığı eğitimi verildi. Turhal İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde obezite, fiziksel aktivite ve diyabetten korunma yolları anlatılarak öğrencilerin bilinçlenmesi amaçlandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde sağlıklı beslenme ve diyabet farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi.

Atatürk Ortaokulu'nda yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesi kapsamında Turhal İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında yürütülen proje doğrultusunda düzenlenen eğitimde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, obezite, diyabetin risk faktörleri ve belirtileri ile diyabetten korunma yolları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Proje ile öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları, hareketli yaşamın önemini kavramaları ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: AA
İran'a saldırı hazırlığı yapan Netanyahu'ya soğuk duş: Sakın böyle bir şey deneme

Orduya hazırlık talimatı verdi, siyasi rakibi karşısına dikildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! Kullanmadığı bir ismi daha var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e sert tepki: Hadsiz açıklamalar, soykırımı örtbas edemez

Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki! "Soykırımı örtbas edemez"
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu

Bileti kesildi! Fener'de şok ayrılık
Putin'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil

Plan deşifre oldu! Hedefi Ukrayna değilmiş
İtalya alarmda! Binlerce okul tahliye edildi, Meloni meydan okudu

Binlerce okul tahliye edildi, tehdidi duyan Meloni meydan okudu
Osimhen için 'Kronik' dedi! Sonra özür diledi

Canlı yayında söylediklerine tepki yağdı! Sonra özür diledi
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11

Alarmları kurun! Belçika'yı yıkacak 11'i belirledi