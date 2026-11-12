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Turhal'da 56 köy muhtarının katıldığı huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı

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Turhal'da 56 köy muhtarının katıldığı huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı
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Tokat'ın Turhal ilçesinde jandarma sorumluluk bölgesindeki 56 köy muhtarının katılımıyla huzur ve güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda muhtarlara hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği gibi konularda bilgi verildi; talep ve sorunlar dinlendi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, jandarma sorumluluk bölgesindeki 56 köy muhtarının katılımıyla huzur ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ile Turhal Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ersin Tepeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, belde belediye başkanları ve 56 köy muhtarı katıldı.

Toplantıda muhtarlara hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, ruhsatlı silahların muhafazası, orman yangınları, doğal afetler ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konularında bilgi verildi.

Ayrıca siber dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, izinsiz kazı faaliyetleri, yeni nesil suç örgütleri ve 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda köy muhtarlarının talep ve sorunları dinlenerek çözüm önerileri değerlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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